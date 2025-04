Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, futuro già deciso? Cosa filtra sulla conferma del difensore portoghese: ecco la posizione del club bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24del: ladelsulLa Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui bianconeri che attualmente sono in prestito allae con ilancora da definire., salvo sorprese, dovrebbe tornare al Chelsea al termine del prestito s. Per quanto riguarda il prestito di Kolo Muani, invece, l’idea dellantus sarebbe quella di trovare un nuovo accordo col PSG, anche se non è ancora del tutto scontato. Stesso scenario con il Porto per ConceicaoLeggi suntusnews24.com