Regione, al via il corso per 500 volontari della Protezione Civile

Roma, 2 aprile 2025- “Grazie al nuovodi formazione in materia di antincendio boschivo destinato alle associazioni di, 500avranno la possibilità di rafforzare le loro capacità di gestione e di coordinamento delle situazioni di emergenza legate a un fenomeno in progressiva crescita neldegli ultimi anni e sempre più pericoloso, rappresentato dagli incendi boschivi”. Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative e alladel Lazio, Pasquale Ciacciarelli.“Ilsarà articolato in 16 giornate di teoria e 5 giornate destinate alle prove pratiche che vedranno i nostriimpegnati al fianco dei Vigili del fuoco. Ritengo indispensabile garantire la giusta preparazione dei nostri, così da assicurargli una maggiore comprensione di come intervenire con maggiore efficacia e con minore esposizione ai rischi nelle varie attività in cui sono coinvolti.