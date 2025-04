Metropolitanmagazine.it - Rebecca Mogavero, chi è l’attrice che interpreta Marta in Mare Fuori 5

Diplomatasi all’Accademia Albertina delle Belle Arti,ha anche frequentato Event Horizon School per diventare una fumettista. A questi interessi ha poi affiancato quello per la recitazione. La sua formazione in tal senso è iniziata con la scuola ODS di Torino, dove ha approfondito dizione e recitazione. Successivamenteha frequentato la compagnia del Piccolo Teatro d’Arte (P.T.A), sotto la guida di Claudio Ottavi Fabbrianesi.In5,interpreterà il ruolo di, una detenuta bella tosta molto legata a un’altra ragazza, Sonia (anche lei una new entry,ta da Elisa Tonelli).e Sonia dovrebbero assumersi il ruolo delle nuove “cattive”: due ragazze dedite al crimine e dall’animo torbido che sconvolgeranno gli equilibri nel carcere minorile.