Rassegna "C'era una volta", penultimo appuntamento con "Aristogattoni" al Teatro Delle Arti di Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue con grande successo la 13ª edizione delladi family show organizzata dalla Compagnia dell’Arte di, con un evento imperdibile che si terrà domenica 6 aprile 2025 aldi. In scena, ildella stagione con “”, uno spettacolo musicale che coinvolgerà grandi e piccini in un’avventura tutta da vivere.“”, scritto e diretto da Antonello Ronga, racconta le avventure della dolce Duchessa e dei suoi vivaci micini, che dovranno affrontare un viaggio pieno di sorprese per tornare a casa. Ma niente paura, tra swing, risate e nuovi amici, troveranno la strada giusta, regalando al pubblico un’esperienza emozionante e divertente.I protagonisti dello spettacolo saranno Alessandro Amatrudo, Maria Chiara Basso, Francesca Canale, Mauro Collina, Chiara D’Amato, Gianni D’Amato, Alessandro Musto, Peter Zobel, con la partecipazione del Professional Ballet di Pina Testa e le coreografie di Fortuna Capasso.