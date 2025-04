Ilfattoquotidiano.it - Rapine in metro e in strada, maxi blitz a Milano: 50 persone coinvolte, diciotto sono minorenni. I video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cinquanta lenell’operazione della Squadra Mobile della Questura diper una serie diper, nelle stazioni dellae a bordo di altri mezzi pubblici.. Per alcuni è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per altri un fermo disposto dal pm. Agli indagati è contestata l’associazione a delinquere, la ricettazione e il riciclaggio. L’operazione – spiega la polizia – nasce da un’attività di indagine sistematica sul fenomeno dellee dei furti con strappo commessi da giovani negli ultimi mesi, svelando un importante attività di ricettazione.L'articoloine in: 50. Iproviene da Il Fatto Quotidiano.