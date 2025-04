Rapine ai portavalori vertice in prefettura | task force per le indagini

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Riunione straordinaria convocata dal Prefetto di Livorno dopo la rapina alavvenuta a San Vincenzo. All’incontro hanno partecipato tutte le forze di polizia del territorio, per un primo esame dell’accaduto e per definire un piano di prevenzione forte, tempestivo e strutturato.“Quanto avvenuto a San Vincenzo – ha detto il prefetto Dionisi – è un fatto gravissimo, che impone una risposta immediata e decisa dello Stato. Non arretreremo di un passo. I cittadini devono sapere che il territorio è sotto controllo e che non sarà lasciato spazio a chi semina insicurezza”.Attivata da subito unainterforze, sotto il coordinamento del Questore Giusi Stellino, con l’obiettivo di rafforzare in modo strutturato e continuativo la collaborazione tra le forze dell’ordine e le società che operano nel settore del trasporto valori.