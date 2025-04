Sololaroma.it - Ranieri già uomo mercato, Roma su Chiesa: lo scenario per l’estate

Leggi su Sololaroma.it

8 partite e niente di più. Questo attende lada qui al termine della stagione, per centrare un obiettivo Champions League impensabile fino a poco tempo fa. Un 4° posto però che, tanto per prestigio quanto a livello economico, serve a tutte le squadre attualmente in corsa, e prepariamoci dunque a scontri diretti da brividi nelle prossime settimane. Meno di due mesi anche alla fine della carriera da allenatore di Claudio, che per molte volte a ribadito di voler terminare questo lungo capitolo della sua vita per aiutare il club giallorosso da dietro le quinte.Un qualcosa che in verità sta già facendo, e non solo nella scelta del suo successore, tra Allegri, Pioli e la suggestione Maresca. Il tecnico di Testaccio è giàdella, un campo in cui sicuramente avrà voce in capitolo e che sta già testando: stando a Repubblica.