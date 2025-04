Thesocialpost.it - Raid russi sulle infrastrutture, la tregua in Ucraina è già carta straccia

Il fragile equilibrio diplomatico traa evacilla sotto i colpi dell’artiglieria. Mentre la comunità internazionale osserva con apprensione le evoluzioni di un conflitto che sembrava poter trovare unaparziale, Mosca intensifica i suoi attacchienergetiche ucraine. Un segnale inequivocabile che le trattative per un cessate il fuoco restano in bilico, nonostante le promesse fatte da Vladimir Putin al presidente americano Donald Trump.Laa attacca leenergeticheL’Institute for the Study of War denuncia un’escalation mirata: le forze russe continuano a colpire gli impianti energetici ucraini, sfruttando zone d’ombra negli accordi ancora in discussione. Secondo l’analisi del think tank, Mosca potrebbe interpretare le ambiguità dellaper limitare l’uso di missili a lungo raggio e droni d’attacco, ma mantenere la pressione attraverso artiglieria e bombardamenti mirati.