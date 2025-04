Raid Israele almeno 21 morti a Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.24 Secondo fonti mediche,21 persone sono morte neiisraeliani all'alba nel sud e nel centro della Striscia di. Lo riporta Al Jazeera.13 le vittime in una casa a Khan Younis. Mentre Msf lancia l'allarme per le scorte mediche quasi esaurite,ha annunciato che sta allargando le operazioni nella Striscia: "inorriditi" i familiari dei 59 ostaggi ancora in mano a Hamas. "La responsabilità del rilascio ricade su governo israeliano", dicono, aggiungendo di temere che però questo sia ormai "obiettivo secondario"