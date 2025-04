Lapresse.it - Rai: maggioranza diserta ancora voto su presidenza in Vigilanza

Leggi su Lapresse.it

Roma, 2 apr. (LaPresse) –nulla di fatto per la ratifica di Simona Agnes a presidente della Rai. Secondo quanto si apprende laha per la settima voltato la plenaria che avrebbe dovuto esprimere un parere su Agnes, sostenuta dal centrodestra ma su cui non si registranoaperture dalle opposizioni. Gli esponenti del centrodestra hanno tuttavia partecipato alla seconda plenaria, chiamata da approvare la delibera schema sui referendum abrogativi che ha incassato il via libera. La doppia seduta, originariamente prevista per domani, era stata anticipata a oggi per esigenze legate ai lavori parlamentari. La riunione è poi stata ulteriormente anticipata, dalle 20.15 (quando si sarebbe dovuta tenere la prima delle due plenarie) alle 19.45.