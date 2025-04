Ragazzi ve lo volevo dire Dopo il Grande Fratello l’annuncio di Mariavittoria e scatta l’applauso

Leggi su Caffeinamagazine.it

, ve lo devo”.a sorpresa diMinghetti il giornola finale delspiazza tutti i fan. Insieme a lei anche Tommaso Franchi. E subito intorno a lorounapplauso da parte della gente.è stata una delle protagoniste più imprevedibili di questa edizione del GF. Anche adesso che è fuori non si smentisce. Entrata nella Casa dal primo giorno, è rimasta in gioco fino all’ultima puntata. Non è riuscita ad accedere alla finale, ma a differenza di concorrenti in apparenza molto più forti, lei è riuscita ad arrivare fino in fondo. E in più ha trovato anche l’amore.Leggi anche: “Purtroppo finisce così”., brutto risveglio per Shaila: cosa rischia ora“, ve lo”.ildiIl giornola finale,ha deciso di condividere con i fan la sua prima giornata da ex concorrente, documentandola sui social.