Lanazione.it - Raduno provinciale dei Bersaglieri a San Giovanni Valdarno e inaugurazione della mostra storica alla Pieve di San Giovanni Battista

Arezzo, 2 aprile 2025 –deia Sandi SanContinuano le celebrazioni per l’80esimo anniversarioLiberazione nella città del Marzocco. Sabato 5 e domenica 6 aprile in programma un evento di memoria e tradizione fra esposizioni, conferenze e sfilate Sansi tinge di cremisi per il fine settimana: in programma infatti ildeiinsieme all’per l'80° anniversarioLiberazione. Proseguono infatti le celebrazioni che il comune di Sanha promosso a partire dallo scorso anno, più precisamente dall’80esimo anniversarioLiberazionecittà e del. Un’ondata di entusiasmo, tradizione, storia e musica invaderà il centrocittà del Marzocco.