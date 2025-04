Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. Dorici spalle al muro. Serve una reazione

unae quellal’deve metterla in campo domenica a Riano contro il Roma City. La squadra di Gadda non vince dal 26 gennaio, derby contro la Vigor Senigallia, e ha assoluto bisogno di punti per guardarsi le, in classifica, e, possibilmente, per mettere nuovamente nel mirino i playoff, cioè quel quinto posto dove s’è insediato il Fossombrone, ora avanti quattro lunghezze. Sempre che interessi ancora a qualcuno. Perché l’vista in campo domenica scorsa contro l’Atletico Ascoli è sembrata solo lontana parente di quella che ha vinto il derby con la Vigor, apparentemente poco motivata, oppure già in vacanza, incapace di giocare con il ritmo che si richiede in queste partite. L’Atletico l’ha subito aggredita e in nove minuti ha centrato il gol che ha indirizzato il match.