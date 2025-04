Sololaroma.it - Questione post Ranieri, contatti con Allegri e pista Pioli: occhio a Maresca

È entrata pienamente nel vivo una settimana cruciale per la Roma nel percorso che porta all’Europa che conta, in un tour di force di 8 partite una più complicata dell’altra. La prima di queste è contro una delle rivali più accreditate per il 4°o, una Juventus partita con il piede giusto nell’era Tudor e per la quale servirà la miglior versione dei capitolini. L’allenamento odierno ha visto due assenti, che probabilmente non saranno a disposizione di, il mago di questo 2025 giallorosso che, per sua stessa ennesima ammissione, passerà dietro le quinte del club a fine anno.Chi al suoo? È la domanda che domina la capitale da un mesetto abbondante a questa parte, con rivelazioni e smentite che si sono alternate ad un ritmo frenetico. Abbandonata l’ipotesi Gasperini, la più accreditata ma smentita dallo stesso(che sia bluffando?), come anche l’esotico Farioli, laè la più calda negli ultimi giorni, per un allenatore non troppo in sintonia con l’Al-Nassr, desideroso di rilanciarsi in Italia e che “potrebbe non piacere subito ai tifosi”, visto il suo passato nella Lazio.