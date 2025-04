Ilfattoquotidiano.it - Querela dal pm contabile, la Giunta per le autorizzazioni vota l’insindacabilità degli attacchi di Delmastro

Laper lea procedere della Camera hato a maggioranza perdelle dichiarazioni per cui Andrea, sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia, è statoto per diffamazione dal magistratoQuirino Lorelli. L’episodio risale al 2021, quando, all’epoca “semplice” parlamentare meloniano, diffuse sui social un video in cui attaccava Lorelli, allora procuratore generale della Corte dei Conti del Piemonte, definendolo “capitan Fracassa della sinistra giudiziaria italiana“, dopo che il suo ufficio aveva aperto un fascicolo per danno erariale nei confronti dell’assessora regionale di FdI Elena Chiorino per l’acquisto di un libro sulle foibe da destinare alle scuole.Il Tribunale di Biella, di fronte al quale pende il procedimento contro, ha trasmesso gli atti allaa dicembre 2023, dopo che la Cassazione ha annullato una prima archiviazione disposta dal gip.