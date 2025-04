Ilnapolista.it - Quel cimitero degli attaccanti altrimenti detto Manchester United: tra le vittime anche Lukaku e Cavani

Leggi su Ilnapolista.it

Ormai è imbarazzante e nemmeno nuovissimo, ma al Telegraph andava di affondare un po’ il colpo: “ilè il”, scrive Jim White. “Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund non sono i primi a scoprire che indossare una maglia delfunziona come un’alchimia inversa, privando in qualche modo un centravanti della capacità di mettere la palla in rete“.“Il club che un tempo vantava Andrew Cole, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer e Teddy Sheringham, tutti in competizione per stabilire record di punteggio individuali, negli ultimi 10 anni ha dimostrato di essere il posto che spoglia gliin arrivo di tutta la loro potenza. Da quando Sir Alex Ferguson ha strappato Robin van Persie all’Arsenal nel 2012, ciò che attende un attaccante appena ingaggiato è frustrazione e siccità.