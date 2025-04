Ilgiorno.it - Quasi 3mila chili di prodotti donati da 6.597 famiglie

Si è conclusa l’undicesima edizione di “Oggi aiuto io“, il progetto socio-educativo che coinvolge 38 scuole del territorio tra infanzia, elementari e medie, statali e paritarie. Un’iniziativa che conferma la generosità dei cinisellesi e che, in questa ultima edizione, ha visto partecipare 6.597 studenti con le loroe 327 classi. Tutto il materiale raccolto è stato successivamente consegnato dai volontari di Cumse e Protezione civile, ai centri di ascolto e al social market. Si tratta di oltre 2.778dialimentari (pelati, passate, sughi pronti, biscotti, cibi in scatola, legumi in scatola, cereali in chicco, pasta, caffè, alimenti per bambini, omogenizzati, mousse di frutta, succhi di frutta, farine, zucchero, merendine, fette biscottate, cereali da colazione, marmellata, te, cracker, caramelle, cioccolato) e 246 litri di olio, latte a lunga conservazione, brodo, 80per l’igiene personale e cura della casa.