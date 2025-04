Ilgiorno.it - Quanto tempo impiega una procedura per sovraindebitamento?

PillitteriMi scrive un lettore che ha avviato unaper. Ha dato incarico di curarla a una società specializzata. Ma sono passati oltre nove mesi e ancora non ne sa niente. Mi chiede se è normale. La risposta è no. Nove mesi mi sembrano un po’ troppi. C’è da dire che si tratta di unadivisa in due fasi. Nella prima un “advisor” (che, di solito, è un avvocato ma può anche essere una società che si avvale di professionisti propri o esterni) predispone il ricorso. Se lavora come si deve dovrebberci un paio di mesi. Una volta che il ricorso è pronto lo si sottopone al “gestore della crisi”. È un soggetto terzo che deve certificarne la completezza, la veridicità e la praticabilità. Se il gestore lavora come si deve impiegherà dai tre ai quattro mesi.