Leggioggi.it - Quando paga l’Inps ad aprile 2025. Le date di accredito pensioni, Naspi e Assegno unico, ADI e SFL

Leggi su Leggioggi.it

Proseguono adregolarmente imenti delle principali prestazioni e sussidi Inps da parte dell’Ente. Tra questi, una delle voci principali della spesa pubblica, vale a dire lee i trattamenti assistenziali, come l’sociale e l’invalidità civile.A seguire, è in arrivo anche il rateo didell’universale, destinato ai nuclei familiari con figli a carico, il cui importo varia in base all’ISEE e alla composizione del nucleo.Continuano anche imenti delle indennità di disoccupazionee Dis-Coll, rivolte rispettivamente ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Rientrano tra le prestazioni attese anche l’di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di cittadinanza ed è rivolto a famiglie in difficoltà economica con almeno un componente fragile, e il Supporto per la Formazione e il Lavoro, destinato invece a soggetti occupabili che seguono percorsi di attivazione lavorativa.