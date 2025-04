Ilprimatonazionale.it - Quando l’Europa si riscopre sovranista

Roma, 2 apr – Per anni Bruxelles ha demonizzato qualsiasi forma di protezionismo, ripetendo che il libero mercato globale fosse l’unica via percorribile. Poi arriva Trump con la sua dichiarazione di guerra sui dazi e, improvvisamente, l’Unione Europea si: incentivi al mercato interno, nuovi canali commerciali con Sudafrica e India, progressivo taglio dei tassi da parte della BCE per sostenere l’economia. In altre parole, esattamente ciò che per anni è stato bollato come “populismo economico”a proporlo erano i sovranisti italiani.risponde alla guerra di TrumpQuella delnon è solo un cambio di strategia: è il riconoscimento che nel mondo di oggi, la difesa dell’economia europea non è più un’opzione ma una necessità. Lo abbiamo scrittoTrump fu eletto la prima volta, lo abbiamo riscritto al suo secondo mandato: sia benedetta la sua presidenza perchè obbligheràintera a cambiare postura.