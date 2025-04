Metropolitanmagazine.it - Quando la bridal fashion si rivoluziona: Rat & Boa lancia la sua prima collezione sposa

Il brand londinese Rat; Boa, noto per il suo stile audace e sensuale, ha deciso di fare il grande passo nel mondo della moda nuziale. La suacollection, The Hibiscus Collection, è un omaggio alla femminilità moderna, con abiti che mescolano glamour e disinvoltura in un equilibrio perfetto.Rat; Boaun nuovo concetto di abito dacon la sua nuovaDimenticate i classici abiti voluminosi e le silhouette tradizionali: ladi Rat; Boa ridefinisce l’eleganzacon tessuti leggeri e fluidi, come seta, chiffon e tulle, arricchiti da dettagli inaspettati. Frange scintillanti, drappeggi sofisticati e cappe in pizzo creano un’estetica raffinata ma mai convenzionale, pensata per la donna che vuole sentirsi sé stessa anche nel giorno del sì.