Quali conseguenze avrà sull’Africa il trumpiano disprezzo delle regole?

potrebbero essere le ripercussionidel “colpo di Stato in guanti bianchi” che Trump sta attuando nel suo paese?Con la nuova recente battaglia aperta contro il sistema giudiziario americano nel suo discorso del 14 marzo scorso, Donald Trump ha di fatto ufficializzato un progetto politico senza precedenti. Un’operazione che sembra rifarsi più alla Tecnica del colpo di Stato di Curzio Malaparte (1931) che ai principi dei Padri Fondatori, puntando a trasformare la democrazia costituzionale in un governo per decreto.Trump ovviamente non ha bisogno di carri armati per consolidare il potere: bastano ordini esecutivi, post su X e un algoritmo in grado di trasformare i suoi oppositori in bersagli. Licenziamenti di massa tra i funzionari pubblici, giudici scomodi messi alla gogna, istituzioni svuotate dall’interno, smantellamento di agenzie federali, giustizia asservita: il modello è chiaro.