Purtroppo finisce così Grande Fratello brutto risveglio per Shaila | cosa rischia ora

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non sono ore e giorni facili perdopo la finale del. La rottura con Lorenzo potrebbe costarle molto cara, stando ai rumor venuti fuori adesso. Lei ha deciso di mollarlo in diretta televisiva, scatenando un’ondata di polemiche. Le fan di Spolverato lo hanno ugualmente omaggiato al termine della trasmissione.Questo distacco improvviso dida Lorenzo ha lasciato di stucco tutto il pubblico del. Ma ora il peggio potrebbe ancora venire, visto che le ultime informazioni non sono affatto rassicuranti e potrebbero mettere a repentaglio il prosieguo della sua carriera.Leggi anche: “Di nuovo insieme”.e Lorenzo, colpo di scena dopo il: si scopre il motivooragrosso:si è saputoUna follower dell’influencer Deianira Marzano ha raccontato che “nel secondo confronto in studio trae Lorenzo non credo si sia sentito da casa, ma delle signore sedute tra il pubblico hanno urlato fortissimo adi tutto e di più: ‘Sei una falsa’, ‘Vattene’, ecc.