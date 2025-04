Quotidiano.net - Pulizie di primavera: fare ordine in casa per vivere meglio

Con l’arrivo della bella stagione torna il desiderio di rinnovare gli spazi e alleggerire i pensieri. Rinnovare la, spalancare le finestre e liberarsi del superfluo non è solo una questione pratica o stagionale: il gesto del pulire e del riordinare porta con sé un valore simbolico profondo, legato al desiderio di alleggerirsi espazio per ripartire con nuove energie. Nelle culture orientali, come nello shintoismo giapponese, la pulizia è da sempre un rituale spirituale che serve a ristabilire l’armonia tra interno ed esterno, tra corpo e mente. In Occidente, questa tradizione ha assunto sfumature più domestiche, ma resta forte il bisogno di rinnovamento che accompagna il cambio di stagione.in, mente libera Gli studi confermano il legame tra ambiente ordinato e benessere psicologico.