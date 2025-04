Juventusnews24.com - Puczka Juve: mancino raffinato, fisicità, corsa e (tanti) cross. Chi è il talentuoso terzino della Next Gen

di Giacomo Giurato, chi è ilclasse 2005Gen. Carriera, numeri e caratteristiche del giovane calciatore bianconero, ecco la sua storiaDavidè un calciatore austriaco classe 2005 alto 183 cm, gioca nel ruolo disinistro per lantusGen. Sinistro naturale, il giovane sfrutta il suo piede preferito come una vera e propria arma in grado di fare davvero male ai portieri avversari. Tra le sue caratteristiche principali un tiro molto forte che gli permette di calciare dalla lunga distanza, tra le abilità anche quelle di battere i corner e i calci piazzati su punizione. La stazza imponente gli permette di far prevalere in campo la suama è allo stesso tempo molto veloce. Dal suo approdo in bianconero, ha disputato 20 partite compresa anche la presenza nel campionato Primavera 1, in totale ha confezionato 3 assist; per quanto riguarda l’aspetto disciplinare un giallo e un doppia ammonizione con conseguente espulsione.