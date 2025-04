Lanazione.it - Protesta di Gioventù Nazionale a Firenze contro lo Ius Scholae

Manifestazione didavanti al Russell-Newton. I militanti di destra sono arrivati davanti al polo d’istruzione superiore di Scandicci perrela scelta della giunta didi concedere un riconoscimento, che però non ha valore legale, agli stranieri che siano residenti in città e che abbiano frequentato per almeno 5 anni le scuole in Italia e che abbiano conseguito un diploma tra scuole medie, superiori, attestato di qualifica professionale di terzo o quarto livello. Il gruppo è arrivato davanti alla scuola, fermata del tram De André con bandiere tricolori, fumogeni e uno striscione con il volto della sindaca Funaro unito allo slogan ‘No ius, italiani si nasce, non si diventa’. Lasi è tenuta a Scandicci, dove anni fa, l’allora sindaco Simone Gheri scelse di dare la cittadinanza onoraria a tutti i bambini e ragazzi tra 6 e 18 anni nati in Italia da genitori stranieri e residenti a Scandicci.