Ilrestodelcarlino.it - Prosciutti fuorilegge, i Nas ne sequestrano 6 tonnellate: ecco come venivano mal conservati

Bologna, 2 aprile 2025 - Seidie altri salumi sono stati sequestrati dai Nas dopo un controllo effettuato in un salumificio/ficio in provincia. I militari hanno rilevato anche che prodottile spezie o il sale alimentare, utilizzato per confezionare i salumi,esposti ad agenti infestanti e ad altri animali selvatici. Durante il controllo i militari hanno ravvisato numerose criticità igienico sanitarie tra cui la presenza di decine di bancali di sale alimentare, destinato a essere usato nel processo produttivo dei, stoccati all’esterno dello stabilimento, con inevitabile esposizione alle intemperie, ad agenti infestanti e ad altri animali selvatici. I carabinieri del Nas hanno anche trovato un grande quantitativo di spezie e condimenti per i salumi, scaduti da anni, ammassati nei magazzini delle materie prime, oltre a salumi,e sugna anonimi e irrintracciabili o con shelf-life superata da molto tempo.