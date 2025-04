Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Brentford: finisce come l’ultima volta

è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni,.La prima uscita dopo la vittoria in Coppa di Lega. Sarà festa grande aper Tonali e compagni che hanno conquistato un trofeo diversi decenni dopo. Una vittoria meritata contro il Liverpool che, sicuramente, dà morale per questa ultima parte di stagione nella quale, i bianconeri di Howe, hannoobiettivo quello di conquistare una qualificazione europea, magari in Champions, che non è per nulla distante.(Lapresse) – Ilveggente.itNon dovrebbe esserci chissà quale partita per un solo motivo: oltre al fatto che ilè più forte del, ma questo non vuole dire nulla, ci sono sicuramente le motivazioni che faranno la differenza in questo match: sedetto prima i padroni di casa hanno ancora un obiettivo, assai importante, da centrare, gli ospiti forti dei loro 41 punti in classifica hanno raggiunto la salvezza con largo anticipo ed è evidente non hanno nessuna possibilità da qui alla fine dell’anno di prendersi qualcosa di diverso.