Pronostico Chelsea-Tottenham | assalto respinto

è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Uno dei tantissimi derby londinesi che si gioca in Premier League. Forse anche uno dei più sentiti, a dire il vero. Quella traè una partita molto interessante, lo è sempre stata, anche se adesso le cose, soprattutto per una stagione al di sotto delle aspettative da parte della squadra ospite, sono cambiate.(Lapresse) – Ilveggente.itSe fino a pochi mesi fa, gli Spurs sembravano sempre essere leggermente avanti quando andavano ad incontrare i Blues, questa volta, per via della classifica, è evidente che la formazione allenata da Enzo Maresca possa respingere l’, vincendo, di tutte quelle che stanno dietro e che vorrebbero prendersi il quarto posto, quello che varrebbe una qualificazione alla prossima Champions League.