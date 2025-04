Ilveggente.it - Pronostico Atletico Madrid-Barcellona: dove vederla gratis in streaming

è la semifinale di ritorno della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 21:30: notizie,, probabili formazioni e.Si riparte da un 4-4 clamoroso nel match d’andata. Anche se in mezzo c’è stato anche un 4-2 a favore del, sempre in casa dell’, ma in campionato. Questa sfida sta regalando un sacco di gol e di conseguenza altrettante emozioni. Sarà così anche questa volta?in(Lapresse) – Ilveggente.itOvviamente vedere una miriade di reti come successo nel corso degli ultimi incroci diventa sempre più complicato. Simeone da un lato e Flick dall’altro, com’è giusto che sia, hanno sicuramente studiato delle mosse per evitare di prenderne così tanti. Ma a dire il vero almeno una rete per squadra in questo match ce l’aspettiamo sicuro.