Promozione / Terremoto a Pergola, dimissioni in massa

Hanno lasciato mister Guiducci ed il suo staff, il direttore generale Ramaioli e quello sportivo Scarselli oltre a diversi dirigentiVALLESINA, 2 aprile 2025 – Dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa contro il S.Orso che ha portato la Pergolese in zona play out, la reazione è stata di quelle clamorose.A confermare il tutto e a fare chiarezza il comunicato ufficiale della società: “La società Unione Calcio Pergolese comunica che nella giornata di ieri si sono dimessi l’allenatore Massimiliano Guiducci e il suo staff con la motivazione che non ci sono più le condizioni per il proseguo della stagion. Contestualmente si sono dimessi anche il Vicepresidente Giancarlo Stella, il Direttore Generale Matteo Ramaioli e il Direttore Sportivo Marco Scarselli. A Mister Guiducci, a cui va tutta la riconoscenza per i grandi risultati ottenuti in tanti anni di militanza sulla panchina della Pergolese, e a tutti i Dirigenti dimissionari per tutto il lavoro svolto nella scalata dalla Seconda Categoria alla, va il caloroso ringraziamento di tutta la società”.