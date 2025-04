.com - Promozione / Jesina, vigilia di una lunga attesa tra amarcord e speranze

A Fermignano potrebbe chiudersi un lungo periodo dove il club leoncello, sul campo, ha vinto l’ultimo campionato nella stagione 1993-94 e la finale di Coppa Italia nel 2009. La testimonianza del direttore generale Alessandro Cossu, personaggio di spicco nella storia del calcio leoncello, presente in società in entrambi le circostanzeJESI, 2 aprile 2025 – Siamo alladi quello che potrebbe diventare un giorno storico per il calcio jesino, la vittoria di un campionato.L’ultima volta risale alla stagione 1993-94, campionato di Eccellenza, ein serie D. Poi, nel 2009, lanella finale di Coppa Italia, sempre campionato di Eccellenza, a Fermo si impose per 1-0 contro il Piano San Lazzaro.Cossu e i giocatori leoncelli in festa dopo la conquista della Coppa Italia a FermoTestimone di questi due eventi Alessandro Cossu, dirigente jesino, in entrambe le occasioni direttore generale della società presieduta da Sebastiano Carzedda (campionato) e squadra allenata da Marco Venturini e dal presidente Marco Polita (Coppa Italia) con la squadra allenata da Giovanni Trillini.