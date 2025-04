Pisatoday.it - Progetto 'Polis': chiude per una riorganizzazione degli spazi l'ufficio postale di Fornacette

Leggi su Pisatoday.it

Dal prossimo 5 aprile l’di, nel comune di Calcinaia, in piazza Kolbe 10, sarà interessato dai lavori del, che punta a dare un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in uno sportello unico.