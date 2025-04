Ilgiorno.it - Progettista software e impiegato tecnico

Sviluppatore firmware Fpga, 1 posto. Requisiti: pregressa esperienza lavorativa in progettazione elettronica con focus su Fpga oppure neolaureato in Ingegneria Elettronica, Telecomunicazioni o similare, conoscenza Fpga/Vhdl Designer, conoscenza lingua inglese, patente B; Contratto: tempo indeterminato o apprendistato da valutare in base all’esperienza del/della candidato/a; Sede di lavoro: Caravaggio; Inserire Curriculum vitae sul sito https://offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 22822., 1 posto. Requisiti: gradita pregressa esperienza come disegnatore, ma si valutano anche candidati neodiplomati preferibilmente nel settore meccanico/grafico, buone capacità utilizzo pacchetto Office e Cad, patente B automunito; Contratto: in funzione dell’esperienza del candidato (tirocinio/contratto tempo determinato con possibilità di stabilizzazione); Sede di lavoro: Zogno; Inserire Cv sul sito https://offertelavoro.