Processo ultrà, mostrato in aula il video del pestaggio a Iovino

Prosegue ila carico di tre ultras rossoneri indagati nella maxi-inchiesta sulle curve di San Siro. Nell’ultima tappa della vicenda è statoin, infatti, uncon le diverse fasi delai danni del personal trainer Cristiano, avvenuto nell'aprile del 2024 in via Traiano a Milano. Nel filmato, oltre al rapper Fedez (non coinvolto nel procedimento legato agli ultras), si vede anche il suo ex bodyguard Christian Rosiello, imputato con Francesco Lucci, fratello dell'ex capodella curva Sud, e Riccardo Bonissi. Per il rapper, la procura ha chiesto l'archiviazione e non sono ancora mai chiariti stati chiariti del tutto i motivi della rissa e dell'agguato. “Una signora - ha spiegato un testimone - riferisce di aver sentito delle minacce: 'Devi chiedere scusa, sennò torniamo e ti ficchiamo una pallottola in testa'".