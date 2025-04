Quotidiano.net - Processo per il divorzio fra Totti e Ilary, sentito Cristiano Iovino: “Con lei una vera e intensa relazione sentimentale”

Roma, 2 aprile 2025 - Molto più di un caffè, il famoso caffè citato daBlasi nella serie tv ‘Unica’. Quello che lei avrebbe preso con il personal trainere che avrebbe mandato su tutte le furie Francesco, tanto da innescare la crisi irreversibile e la separazione della coppia più amata d’Italia. Madal giudice civile che si sta occupando della separazione tra la conduttrice tv e l'ex capitano della Roma e indicato come testimone dai legali dell’ex capitano della Roma, ha raccontato che conc’è stato molto più di un caffè, appunto. “Una”, l’ha definita il 36enne in un’audizione lampo, durata poco più di venti minuti. Il teste avrebbe anche aggiunto che al tempo, siamo nel 2020,gli aveva confidato che il suo matrimonio era già in crisi nera.