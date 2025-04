Ilfattoquotidiano.it - Processo per frode fiscale, Ancelotti si difende in tribunale: “Mi sembrava tutto regolare”

“Quando il Real Madrid mi propose la cessione dei diritti di immagine, mi misi in contatto col mio consulente inglese e dopo non me ne sono più occupato perchémicorretto. Non pensavo che ci fosse unaanche se ora, visto che sono qui, credo che le cose non fossero delcorrette”. Queste sono state le parole pronunciate dall’allenatore del Real, Carlo, davanti alprovinciale di Madrid nelche lo vede sul banco degli imputati per. Per il tecnico 66enne emiliano, la Procura ha chiesto una condanna a 4 anni e 9 mesi di prigione per presuntaall’erario spagnolo per poco più di 1 milione di euro fra il 2014 e il 2015, durante la sua prima esperienza sulla panchina dei Blancos.Secondo la Procura,ha finto di trasferire i suoi diritti di immagine a diverse entità “senza reale attività o capacità di sfruttamento “.