Ilrestodelcarlino.it - Processo ‘angeli e demoni’ a Reggio Emilia: ecco le richieste dell’accusa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 aprile 2024 - In coincidenza con l'ottava giornata della requisitoria, il pubblico ministero Valentina Salvi ha pronunciato stamattina, alle 11.20, leneldi primo grado con rito ordinario sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, operazione che fu denominata "Angeli e demoni" e le cui indagini furono svolte dai carabinieri. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, il pm Salvi, affiancata in aula dal procuratore capo Calogero Gaerano Paci, ha formulato a vario titolo per i 14 imputatidi condanna, altre di assoluzione legate a singoli capi di imputazione, di riqualificazione del reato o di non doversi procedere per prescrizione. L'inchiesta ha riguardato l'allontanamento dei bambini dalle loro, famiglie avvenuto secondo l'accusa a seguito di presunti particolari falsi che gli operatori dei servizi sociali Val d'Enza attestavano nelle relazioni il tentativo di inculcare attraverso la psicoterapia memorie di abusi sessuali mai subiti.