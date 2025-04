Internews24.com - Probabili formazioni Milan Inter, confermate le anticipazioni di ieri: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi!

di Redazionelediche ha in! Tutti i dettagliArrivano le ultimissime novità sulledi, la gara di stasera a San Siro valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Simoneha sciolto le riserve dopo la rifinitura di stamattina, decidendo l’undici che scenderà in campo contro i rossoneri. In porta tocca a Josep Martinez, il quale ha vinto il ballottaggio con Sommer. Rientra de Vrij tra i titolari e prende il posto di Acerbi, Bisseck come braccetto destro al posto di Pavard. Frattesi ha vinto il ballottaggio a centrocampo con Mkhitaryan. A sinistra riposa Dimarco, con Carlos Augusto al suo posto. Infine, in attacco, toccherà a Correa con Thuram. Questo il punto fatto dal giornalista Pasquale Guarro.