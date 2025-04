Juventusnews24.com - Probabile formazione Juve, Tudor cambia modulo in vista della Roma? L’ipotesi tridente stuzzica: ecco chi giocherebbe

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in? Tutti gli ultimissimi aggiornamenti Lacontinua a preparare la sfida contro lanon dovrebbere molte pedine rispetto all’esordio sulla panchina bianconera contro il Genoa ma Koopmeiners potrebbe partire in panchina.Se l’olandese non dovesse essere tra gli 11 titolari, si aprirebbe la possibilità di vedere ilcomposto da Kolo Muani (o Conceicao), Vlahovic e Yildiz. In questo modo, le due punte bianconere potrebbero essere riproposte insieme.Leggi suntusnews24.com