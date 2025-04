Dayitalianews.com - Priverno celebra l’arte e la scienza con “Ultrasky”: viaggio contemporaneo nel mistero del Blu Egizio con il marmorista pontino Franco Vitelli

La rinascita del Blutra le sale del Museo e il Giardino di NinfaA partire dal 5 aprile e fino all’8 giugno 2025, la città disi trasforma in palcoscenico d’eccellenza per “– Alla scoperta del Bludalle arti alle scienze”, una mostra collettiva di arte contemporanea che esplora le infinite declinazioni del pigmento più antico e affascinante della storia umana.L’iniziativa, curata da Rolando Bellini, Marco Nicola e Antonio Sgamellotti e coordinata da Roberto Scalese, si inserisce all’interno del progetto internazionale BLUENET, sotto l’egida dell’Accademia Nazionale dei Lincei e con il sostegno di enti prestigiosi come il Museo Archeologico di, il Giardino di Ninfa, il CNR e il MIUR, oltre al contributo del main sponsor ENI.Una materia antica, un linguaggio del futuroAl centro dell’evento c’è il Blu, primo pigmento sintetico creato dall’uomo oltre 5000 anni fa, riscoperto nei secoli per le sue straordinarie proprietà ottiche e la sua sostenibilità.