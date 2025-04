Sport.quotidiano.net - Primi verdetti stagionali. Il Real Forte è campione

IlQuerceta è il, con due giornate di anticipo, del campionato Juniores Provinciale girone Massa-Carrara. Decisivo il 4-2, in trasferta, rifilato al Tirrenia per mettere in ghiaccio un campionato guidato sempre, o quasi, in testa. Decisive le reti di Cappè, di Amato e la bella doppietta di Benassi, per concretizzare la promessa fatta d inizio stagione dell’allenatore Daniele Maiolani: "Abbiamo costruito la squadra ripartendo da zero, su imput del presidente Mussi, con il direttore Parducci, ma non ci siamo mai nascosti. Dichiarai che avremo lottato per la vittoria del campionato. Una promessa fatta a me stesso e ai ragazzi. Sono stato di parola. Il prossimo anno, dopo tanti anni nel campionato Nazionale, in cui la società ha anche trionfato, torneremo almeno a disputare un campionato Regionale".