Primi 10 minuti mozzafiato di F1 con Brad Pitt svelati al CinemaCon

La star di C'era una volta a. Hollywood protagonista delle prime sequenze del film diretto da Joseph Kosinski e in uscita a fine giugno. Joseph Kosinski e Jerry Bruckheimer sono saliti sul palco del Caesars Palace aldi Las Vegas per parlare del prossimo dramma sul mondo delle corse, F1. All'evento sono stati mostrati i10dell'opera cinematografica con protagonista il premio Oscar. Il film verrà distribuito in Italia il 25 giugno. I10di F1 confermano che sarà l'evento cinematografico dell'estate "Crediamo che questo sarà l'evento cinematografico dell'estate" affermano Kosinski e Bruckheimer agli esercenti presenti in sala "Abbiamo riempito i vostri cinema per tutta l'estate con Top Gun: Maverick fino a raggiungere gli 1,5 miliardi .