Primavera in pausa Le previsioni meteo | colpo di coda dell’inverno e neve a bassa quota

Roma, 2 aprile 2025 – L’inverno si ripresenterà tra pochi giorni sull’Italia con undiche porteràfino a. Prima, però, qualche giorno di sole e temperature miti. Lorenzo Tedici,rologo di il.it, conferma un'altalena dei valori in questa prima settimana di aprile. Il ‘raffreddamento’ del primo aprile ha causato nevicate fino a 700 metri in Abruzzo, tempeste di vento, grandinate con piogge a tratti persistenti e si prevede l'arrivo di un'altra massa di aria fredda proveniente dall'Artico. Nelle prossime ore, questo primo passaggio freddo e instabile causerà ancora residue nevicate sulla dorsale appenninica e attiverà un flusso umido verso Piemonte e Valle d'Aosta dove sono attesi fiocchi bianchi sulle Alpi fino ai 1000 metri di. Il paesaggio sarà invernale in montagna, ma in pianura le temperature tenderanno a salire sensibilmente nei valori massimi.