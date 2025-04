Ilfogliettone.it - PREPARATE SUBITO L’ELISOCCORSO: paura per le condizioni di Re Carlo | In ospedale con la massima urgenza

Problemi di salute per Red’Inghilterra – Ilfogliettone.itNon arrivano buone notizie in merito alledi salute di Red’Inghilterra. Il sovrano è stato ricoverato inÈ in carica da appena due anni e mezzo, ma in Gran Bretagna la stragrande maggioranza della popolazione ha la certezza che il suo regno sia destinato a durare poco. Resi è infatti insediato sul trono d’Inghilterra l’8 settembre del 2022, ma le suedi salute nel frattempo sono peggiorate.A qualche mese di distanza dalla sua incoronazione ufficiale, avvenuta a maggio del 2023, al primogenito di Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo è stato diagnosticato un cancro che avrebbe potuto anche convincerlo a dimettersi e a lasciare il trono al figlio, il principe William.Il monarca inglese si èsottoposto alle cure previste in casi del genere, terapie molto dure che hanno prodotto risultati incoraggianti.