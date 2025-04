Lanazione.it - Premio Pisa Day: spettacolo, tradizione e divertimento all’Ippodromo di San Rossore

Sabato 6 aprile, dalle ore 12:00 alle 17:30, l’Ippodromo di Sansi trasformerà in un palcoscenico di emozioni, cultura ein occasione delDay, l’appuntamento clou della stagione ippicana. Uno dei momenti più attesi sarà lodi Silvia Resta, che con il suo gruppo di teatro a cavallo cesenate incanterà il pubblico con esibizioni straordinarie. Tra teatro, musica e costumi d’epoca, i presenti potranno immergersi in due performance uniche: Madama Butterfly, ispirata al celebre capolavoro lirico di Giacomo Puccini, profondamente legato al territorio di Sane Massaciuccoli, e Cuore Barocco, una rievocazione storica con costumi e musiche del Sei-Settecento, in cui il rapporto tra cavaliere e cavallo raggiunge livelli di pura armonia. Ad accogliere gli ospiti ci saranno le melodie evocative di Lorenzo Niccolini e Andrea Barsali, che con la loro musica etnica e folkloristica daranno il via a una giornata di festa.