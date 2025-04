Preghiera del non credente”, il nuovo libro di Vittorino Andreoli

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 apr. (askanews) – TS Edizioni pubblica, anche in formato e-book,del non, di, psichiatra di fama internazionale, editorialista e scrittore. Il testo non è facilmente riducibile a un genere convenzionale. A volte sembra una poesia ma è un canto razionale, in altre occasioni il lettore ha l’idea di essere di fronte a un monologo ma, in realtà, è un dialogo. Il testo appare quindi un confronto fra l’uomo e Dio ma presto sembrano materializzarsi i due veri protagonisti, il cuore e la mente di un uomo brillante che si sente chiamato a spiegare l’inspiegabile, la meta che attende tutti, e proprio in quell’occasione ci si rende conto che i veri protagonisti sono l’idea di uomo e l’idea di Dio. Scrivenell’introibo: “È bellissimo pensare di poter avere una esperienza diretta di Dio.