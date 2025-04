Agi.it - Precipita ultraleggero nel genovese, 2 vittime di Roma

AGI - Sono stati rinvenuti due corpi senza vita nell'area in cui questo primo pomeriggio èto il velivolo, segnalato mentre volava a bassa quota, inghiottito dalla nebbia. Lo comunicano i vigili del fuoco, intervenuti in forze in località Montessoro, nel comune di Isola del Cantone, nella città metropolitana di Genova. In un primo momento erano stati trovati una parte dei relitti del velivolo e i segni di un incendio, nonché uno zaino e una calzatura. Sarebbero originarie della provincia dile due persone decedute. Stando ai primi accertamenti, l'aereo risulterebbe un biposto. Si escluderebbe dunque la presenza di ulteriori passeggeri a bordo, oltre alle duei cui resti sono stati già ritrovati dai soccorritori.