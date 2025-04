Lanazione.it - Prato, eco-compattatore al Conad di Galcetello: le bottiglie si trasformano in buoni spesa

, 2 aprile 2025 – Supermercati sempre più green. I sociNord Ovest Francesca Fusi, Francesco Fusi e Carla Burzi, in collaborazione con Coripet, hanno installato un eco-presso il Supermercatodi via VII Marzo, 15 ache permette di sostenere l’ambiente e, allo stesso tempo, di otteneresconto da utilizzare nei punti vendita. L’inaugurazione si è tenuta oggi presso il supermercatodi via VII Marzo, 15 aalla presenza dei soci Francesca Fusi, Francesco Fusi e Carla Burzi, l’assistente rete Francesco Lauria, il vicesindaco Simone Faggi, l’assessora all’attività produttiva Benedetta Squitteri ed il responsabile Coripet Toscana Loris Ferretti. L’iniziativa permette la raccolta diin Pet ad uso alimentare ed il riciclo attraverso una virtuosa filiera del “bottle to bottle”.