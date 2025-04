Ilnapolista.it - Postecoglou ha capito che è al capolinea col Tottenham: «So che ci sarebbero tanti candidati»

Settimana prossima ricomincerà l’Europa League e ildovrà affrontare l’Eintracht Francoforte ai quarti di finale. Ma prima ci sarà il match contro il Chelsea domani sera in Premier. Il tecnico Angenon ha respinto le speculazioni sul suo futuro, affermando che un licenziamento «non mi sconvolge». Ha aggiunto che non si sente mancato di rispetto da Mauricio Pochettino che vorrebbe tornare al club.: «Cieccezionali a sostituirmi al»Le dichiarazioni riportate dal Telegraph:«Se vuole tornare un giorno, spero che accada per lui. Abbiamo tutti sogni e aspirazioni. Mi sta facendo pressione? No, non mi sento mancato di rispetto. Penso che se voi giornalisti faceste direttamente a Pochettino questa domanda, avreste una risposta abbastanza chiara su quale sia il suo intento.